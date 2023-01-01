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Клермон - Лилль 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Клермон
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Лилль, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Лилль
Лилль
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
17ФранциязщАнди Пельмар
3БразилиязщНето Боржес
2АлжирзщМехди Зеффан
7ФранцияпзЙоанн Маньен
6МалипзХабиб Кейта
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
18КосовопзЭльбасан Рашани
11ГабоннпДжим Аллевина
23ЯмайканпШамар Николсон
30ФранцияврЛюка Шевалье
18ФранциязщБафоде Диаките
15ФранциязщЛени Йоро
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
6АлжирпзНабиль Бенталеб
8АнглияпзАнхель Гомес
12ТурцияпзЮсуф Языджи
10ФранцияпзРеми Кабелла
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
01.02.2023Франция - Лига 121-й турЛилль0 : 0Клермон
28.12.2022Франция - Лига 116-й турКлермон0 : 2Лилль
06.03.2022Франция - Лига 127-й турЛилль4 : 0Клермон
16.10.2021Франция - Лига 110-й турКлермон1 : 0Лилль
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур3 : 0Клермон
29.11.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 1Клермон
25.11.2023Франция - Лига 113-й турКлермон0 : 3
12.11.2023Франция - Лига 112-й турКлермон1 : 0
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур0 : 0Клермон
03.12.2023Франция - Лига 114-й турЛилль2 : 0
30.11.2023Лига конференцийГруппа A. 5-й тур0 : 2Лилль
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур0 : 2Лилль
12.11.2023Франция - Лига 112-й турЛилль1 : 1
09.11.2023Лига конференцийГруппа A. 4-й тур1 : 1Лилль

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