Клермон - Лилль 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Лилль, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Лилль
Лилль
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|3
|зщ
|Нето Боржес
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|11
|нп
|Джим Аллевина
|23
|нп
|Шамар Николсон
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Анхель Гомес
|12
|пз
|Юсуф Языджи
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|4 : 0
|16.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|29.11.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 5-й тур
|0 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига конференций
|Группа A. 4-й тур
|1 : 1