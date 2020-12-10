Страсбург - Гавр 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Гавр, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Матц Селс
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|5
|зщ
|Лука Перрен
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|3
|зщ
|Тома Делен
|18
|зщ
|Джуниор Мванга
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|26
|нп
|Дилан Баква
|9
|нп
|Кевин Гамейро
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|8
|пз
|Ясин Кехта
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|9
|нп
|Мохамед Байо
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Лука Элснер
История личных встреч
|28.04.2017
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|2 : 0
|29.11.2016
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|0 : 1
|07.12.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|01.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Лиги 1: «Страсбург» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.