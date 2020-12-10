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Страсбург - Гавр 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Страсбург
Гавр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Гавр, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Гавр
Гавр
1БельгияврМатц Селс
2ФранциязщФредерик Жильбер
5ФранциязщЛука Перрен
24Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
3ФранциязщТома Делен
18ФранциязщДжуниор Мванга
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
19ФранцияпзХабиб Диарра
26ФранциянпДилан Баква
9ФранциянпКевин Гамейро
10НидерландынпЭмануэль Эмега
30ФранцияврАртур Десма
7ВенгриязщЛоик Него
93СенегалзщАруна Санганте
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
27ФранциязщКристофер Опери
14РоссияпзДалер Кузяев
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
8МароккопзЯсин Кехта
10ФранциянпНабиль Алиуи
9ГвинеянпМохамед Байо
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
28.04.2017Франция - Лига 235-й турСтрасбург2 : 0Гавр
29.11.2016Франция - Лига 217-й турГавр0 : 1Страсбург
07.12.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 1Страсбург
01.12.2023Франция - Лига 114-й тур2 : 1Страсбург
25.11.2023Франция - Лига 113-й турСтрасбург1 : 1
05.11.2023Франция - Лига 111-й турСтрасбург0 : 0
29.10.2023Франция - Лига 110-й тур1 : 1Страсбург
03.12.2023Франция - Лига 114-й турГавр0 : 2
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур0 : 0Гавр
11.11.2023Франция - Лига 112-й турГавр0 : 0
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур1 : 2Гавр
29.10.2023Франция - Лига 110-й тур0 : 0Гавр
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Лиги 1: «Страсбург» — «Гавр». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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