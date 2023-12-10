Метц - Брест 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Брест, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Брест
Брест
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|36
|пз
|Абли Джаллоу
|14
|пз
|Чейх Сабали
|18
|нп
|Ламин Камара
|11
|нп
|Симон Элизор
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|45
|пз
|Махди Камара
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|9
|нп
|Стив Мунье
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
Главные тренеры
|Ласло Болони
|Эрик Руа
История личных встреч
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 4
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|17.05.2019
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|30.07.2018
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|0 : 1
|26.02.2016
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|2 : 2
|03.10.2015
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|07.12.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3