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Метц - Брест 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Метц
Брест

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Брест, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Брест
Брест
16АлжирврАлександр Укиджа
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
8Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Траоре
5Гвинея-БисаузщФали Канде
3ФранциязщМатьё Юдоль
22ФранциязщКевин Ван Ден Керкхоф
27ГаитипзДенли Жан Жак
36ГамбияпзАбли Джаллоу
14СенегалпзЧейх Сабали
18СенегалнпЛамин Камара
11ФранциянпСимон Элизор
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщБрэдли Локо
8ФранцияпзУго Маньетти
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
45ФранцияпзМахди Камара
10ФранциянпРомен дель Кастильо
9БениннпСтив Мунье
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
Главные тренеры
РумынияЛасло Болони
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
24.04.2022Франция - Лига 134-й турМетц0 : 1Брест
26.09.2021Франция - Лига 18-й турБрест1 : 2Метц
31.01.2021Франция - Лига 122-й турБрест2 : 4Метц
29.11.2020Франция - Лига 112-й турМетц0 : 2Брест
30.10.2019Франция - Кубок лиги1/16 финалаМетц1 : 1 3 : 4Брест
05.10.2019Франция - Лига 19-й турБрест2 : 0Метц
17.05.2019Франция - Лига 238-й турМетц1 : 0Брест
30.07.2018Франция - Лига 21-й турБрест0 : 1Метц
26.02.2016Франция - Лига 228-й турМетц2 : 2Брест
03.10.2015Франция - Лига 210-й турБрест1 : 1Метц
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур2 : 0Метц
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур2 : 3Метц
12.11.2023Франция - Лига 112-й турМетц3 : 1
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур1 : 1Метц
29.10.2023Франция - Лига 110-й турМетц0 : 0
07.12.2023Франция - Лига 112-й турБрест1 : 1
03.12.2023Франция - Лига 114-й турБрест3 : 0
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур1 : 3Брест
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур2 : 0Брест
29.10.2023Франция - Лига 110-й турБрест2 : 3

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