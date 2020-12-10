Лорьян - Марсель 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
10 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Марсель, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Марсель
Марсель
|38
|вр
|Ивон Мвого
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|10
|пз
|Ромен Февр
|19
|пз
|Лоран Абергель
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|22
|пз
|Эли Крупи
|11
|нп
|Бамба Дьенг
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|27
|пз
|Жордан Верету
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|11
|пз
|Амин Арит
|9
|нп
|Витор Оливейра
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 1
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|24.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 4
|26.08.2016
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|12.03.2016
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|18.10.2015
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|4 : 3
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0