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Лорьян - Марсель 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
10 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лорьян
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Марсель, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Марсель
Марсель
38ШвейцарияврИвон Мвого
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
15ФранциязщЖульен Лапорт
3ТунисзщМонтассар Тальби
12КамерунзщДарлин Йонгва
10ФранцияпзРомен Февр
19ФранцияпзЛоран Абергель
14ФранцияпзТьемуэ Бакайоко
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
22ФранцияпзЭли Крупи
11СенегалнпБамба Дьенг
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
5АргентиназщЛеонардо Балерди
7ФранциязщЖонатан Клосс
12БразилиязщРенан Лоди
27ФранцияпзЖордан Верету
8МароккопзАззедин Унаи
11МароккопзАмин Арит
9ПортугалиянпВитор Оливейра
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ИталияДженнаро Гаттузо
История личных встреч
09.04.2023Франция - Лига 130-й турЛорьян0 : 0Марсель
14.01.2023Франция - Лига 119-й турМарсель3 : 1Лорьян
08.05.2022Франция - Лига 136-й турЛорьян0 : 3Марсель
17.10.2021Франция - Лига 110-й турМарсель4 : 1Лорьян
17.04.2021Франция - Лига 133-й турМарсель3 : 2Лорьян
24.10.2020Франция - Лига 18-й турЛорьян0 : 1Марсель
05.03.2017Франция - Лига 128-й турЛорьян1 : 4Марсель
26.08.2016Франция - Лига 13-й турМарсель2 : 0Лорьян
12.03.2016Франция - Лига 130-й турЛорьян1 : 1Марсель
18.10.2015Франция - Лига 110-й турМарсель1 : 1Лорьян
03.12.2023Франция - Лига 114-й тур1 : 1Лорьян
26.11.2023Франция - Лига 113-й турЛорьян2 : 3
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 0Лорьян
04.11.2023Франция - Лига 111-й турЛорьян0 : 0
28.10.2023Франция - Лига 110-й тур1 : 0Лорьян
06.12.2023Франция - Лига 110-й турМарсель3 : 0
03.12.2023Франция - Лига 114-й турМарсель2 : 0
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа B. 5-й турМарсель4 : 3
25.11.2023Франция - Лига 113-й тур1 : 1Марсель
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 0Марсель

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