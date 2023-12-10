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Лион - Тулуза 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
10 Декабря 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Лион
Тулуза

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Тулуза, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Тулуза
Тулуза
1ПортугалияврАнтони Лопеш
22АнголазщКлинтон Мата
5ХорватиязщДеян Ловрен
12ИрландиязщДжейк О'Брайен
21БразилиязщЭнрике Силва
80ФранцияпзСкелли Альверо
6ФранцияпзМаксанс Какере
37ГанапзЭрнест Нуама
18ФранциянпРайан Шерки
19ПортугалиянпДиегу Морейра
10ФранциянпАлександр Ляказетт
50ФранцияврГийом Ресте
23ФранциязщМусса Диарра
6Кабо-ВердезщЛоган Кошта
2ДаниязщРасмус Николайсен
17ЧилизщГабриэль Суасо
4НидерландыпзСтейн Спирингс
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
20ГерманияпзНиклас Шмидт
11ИспанияпзСесар Хелаберт
19КамеруннпФранк Магри
9НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
14.04.2023Франция - Лига 131-й турТулуза1 : 2Лион
07.10.2022Франция - Лига 110-й турЛион1 : 1Тулуза
26.01.2020Франция - Лига 121-й турЛион3 : 0Тулуза
18.12.2019Франция - Кубок лиги1/8 финалаЛион4 : 1Тулуза
02.11.2019Франция - Лига 112-й турТулуза2 : 3Лион
03.03.2019Франция - Лига 127-й турЛион5 : 1Тулуза
16.01.2019Франция - Лига 117-й турТулуза2 : 2Лион
01.04.2018Франция - Лига 131-й турЛион2 : 0Тулуза
20.12.2017Франция - Лига 119-й турТулуза1 : 2Лион
12.03.2017Франция - Лига 129-й турЛион4 : 0Тулуза
06.12.2023Франция - Лига 110-й тур3 : 0Лион
02.12.2023Франция - Лига 114-й тур3 : 2Лион
26.11.2023Франция - Лига 113-й турЛион0 : 2
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур0 : 1Лион
05.11.2023Франция - Лига 111-й турЛион1 : 1
03.12.2023Франция - Лига 114-й турТулуза1 : 1
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 5-й турТулуза0 : 0
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур1 : 0Тулуза
12.11.2023Франция - Лига 112-й тур1 : 1Тулуза
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа E. 4-й турТулуза3 : 2

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