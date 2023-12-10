Лион - Тулуза 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
10 Декабря 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Тулуза, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|21
|зщ
|Энрике Силва
|80
|пз
|Скелли Альверо
|6
|пз
|Максанс Какере
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|нп
|Райан Шерки
|19
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|50
|вр
|Гийом Ресте
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|20
|пз
|Никлас Шмидт
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|14.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|07.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 0
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 1
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|03.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|5 : 1
|16.01.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 0
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|12.03.2017
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 0
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|3 : 2