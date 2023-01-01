Фрозиноне - Торино 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
10 Декабря 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Торино, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Торино
Турин
|80
|вр
|Стефано Турати
|5
|зщ
|Калеб Околи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|24
|пз
|Мехди Бурабья
|4
|пз
|Марко Брешианини
|14
|пз
|Франческо Джелли
|18
|пз
|Матиас Соуле
|27
|пз
|Арийон Ибрахимович
|70
|нп
|Валид Хеддира
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Иван Юрич
История личных встреч
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|05.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|16.01.2016
|Италия - Серия А
|20-й тур
|4 : 2
|23.08.2015
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ