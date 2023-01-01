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Фрозиноне - Торино 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
10 Декабря 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Фрозиноне
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Торино, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Торино
Турин
80ИталияврСтефано Турати
5ИталиязщКалеб Околи
6ИталиязщСимоне Романьоли
30ИталиязщИларио Монтеризи
22ГабонзщЭнтони Ойоно
24МароккопзМехди Бурабья
4ИталияпзМарко Брешианини
14ИталияпзФранческо Джелли
18АргентинапзМатиас Соуле
27ГерманияпзАрийон Ибрахимович
70МарокконпВалид Хеддира
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19ИталиязщРауль Белланова
27КосовозщМергим Войвода
61ФранцияпзАдриен Тамез
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
16ХорватияпзНикола Влашич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
02.11.2023Кубок Италии1/16 финалаТорино1 : 2 ДВФрозиноне
10.03.2019Италия - Серия А27-й турФрозиноне1 : 2Торино
05.10.2018Италия - Серия А8-й турТорино3 : 2Фрозиноне
16.01.2016Италия - Серия А20-й турТорино4 : 2Фрозиноне
23.08.2015Италия - Серия А1-й турФрозиноне1 : 2Торино
02.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 1Фрозиноне
26.11.2023Италия - Серия А13-й турФрозиноне2 : 1
12.11.2023Италия - Серия А12-й тур2 : 0Фрозиноне
06.11.2023Италия - Серия А11-й турФрозиноне2 : 1
02.11.2023Кубок Италии1/16 финалаТорино1 : 2 ДВФрозиноне
04.12.2023Италия - Серия А14-й турТорино3 : 0
27.11.2023Италия - Серия А13-й тур2 : 0Торино
11.11.2023Италия - Серия А12-й тур1 : 1Торино
06.11.2023Италия - Серия А11-й турТорино2 : 1
02.11.2023Кубок Италии1/16 финалаТорино1 : 2 ДВФрозиноне

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