Салернитана - Болонья 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
10 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Болонья, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Болонья
Болонья
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|5
|зщ
|Флавиус Данилюк
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|8
|пз
|Эмиль Бохинен
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|10
|нп
|Булайе Диа
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|18.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|2 : 2
|01.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 2
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|03.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0