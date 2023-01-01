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Салернитана - Болонья 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
10 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Салернитана
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Болонья, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Болонья
Болонья
56ФранцияврБенуа Костиль
5АвстриязщФлавиус Данилюк
17АргентиназщФедерико Фасио
98ИталиязщЛоренцо Пирола
30ИталиязщПаскуале Маццокки
3ХорватиязщДомагой Брадарич
87ИталияпзАнтонио Кандрева
8НорвегияпзЭмиль Бохинен
18МалипзЛассана Кулибали
10СенегалнпБулайе Диа
22НигериянпЧуквубуйкем Иквууэмеси
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИталиязщРиккардо Калафьори
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
11ШвейцарияпзДан Ндой
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
56БельгиянпАлексис Салемакерс
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
18.03.2023Италия - Серия АСерия А. 27-й турСалернитана2 : 2Болонья
01.09.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турБолонья1 : 1Салернитана
26.02.2022Италия - Серия А27-й турСалернитана1 : 1Болонья
22.08.2021Италия - Серия А1-й турБолонья3 : 2Салернитана
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур3 : 0Салернитана
25.11.2023Италия - Серия А13-й турСалернитана2 : 1
10.11.2023Италия - Серия А12-й тур2 : 2Салернитана
04.11.2023Италия - Серия А11-й турСалернитана0 : 2
31.10.2023Кубок Италии1/16 финалаСалернитана4 : 0
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 1Болонья
27.11.2023Италия - Серия А13-й турБолонья2 : 0
12.11.2023Италия - Серия А12-й тур2 : 1Болонья
03.11.2023Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 0
31.10.2023Кубок Италии1/16 финалаБолонья2 : 0

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