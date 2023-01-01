Рома - Фиорентина 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
10 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Фиорентина, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|16
|пз
|Леандро Паредес
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|9
|нп
|Лукас Бельтран
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 0
|09.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|20.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 4
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 2
|30.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|7 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|06.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа F. 5-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1