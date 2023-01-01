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Рома - Фиорентина 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
10 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Рома
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Фиорентина, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Фиорентина
Флоренция
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
14ИспаниязщДиего Льоренте
5ФранциязщЭван Н'Дика
43ДаниязщРасмус Кристенсен
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
16АргентинапзЛеандро Паредес
21АргентинанпПауло Дибала
90БельгиянпРомелу Лукаку
1ИталияврПьетро Терраччано
33ИталиязщМикаель Кайоде
28АргентиназщЛукас Куарта
16ИталиязщЛука Раньери
3ИталиязщКристиано Бираги
6Бразилияпз Артур
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
7ИталиянпРиккардо Соттиль
9АргентинанпЛукас Бельтран
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
27.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турФиорентина2 : 1Рома
15.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турРома2 : 0Фиорентина
09.05.2022Италия - Серия А36-й турФиорентина2 : 0Рома
22.08.2021Италия - Серия А1-й турРома3 : 1Фиорентина
03.03.2021Италия - Серия А25-й турФиорентина1 : 2Рома
01.11.2020Италия - Серия А6-й турРома2 : 0Фиорентина
26.07.2020Италия - Серия А36-й турРома2 : 1Фиорентина
20.12.2019Италия - Серия А17-й турФиорентина1 : 4Рома
03.04.2019Италия - Серия А30-й турРома2 : 2Фиорентина
30.01.2019Кубок Италии1/4 финалаФиорентина7 : 1Рома
03.12.2023Италия - Серия А14-й тур1 : 2Рома
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа G. 5-й тур1 : 1Рома
26.11.2023Италия - Серия А13-й турРома3 : 1
12.11.2023Италия - Серия А12-й тур0 : 0Рома
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа G. 4-й тур2 : 0Рома
06.12.2023Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 2 4 : 1
03.12.2023Италия - Серия А14-й турФиорентина3 : 0
30.11.2023Лига конференцийГруппа F. 5-й турФиорентина2 : 1
25.11.2023Италия - Серия А13-й тур1 : 0Фиорентина
12.11.2023Италия - Серия А12-й турФиорентина2 : 1

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