Монца - Дженоа 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Дженоа, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Дженоа
Генуя
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|22
|зщ
|Пабло Мари
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Хосеп Риера
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|19
|нп
|Матео Ретеги
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|01.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1