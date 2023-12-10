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Монца - Дженоа 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Монца
Дженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Дженоа, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Дженоа
Генуя
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
5ИталиязщЛука Кальдирола
22ИспаниязщПабло Мари
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
6ИталияпзРоберто Гальярдини
32ИталияпзМаттео Пессина
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
47ПортугалиянпДани Карвалью
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
1ИспанияврХосеп Риера
14ИталиязщАлессандро Вольякко
4БельгиязщКони де Винтер
5РумыниязщРаду Дрэгушин
20ИталиязщСтефано Сабелли
22МексиказщХоан Васкес
32ДанияпзМортен Френнруп
47ХорватияпзМилан Бадель
2НорвегияпзМортен Торсбю
19ИталиянпМатео Ретеги
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
01.12.2023Италия - Серия А14-й турМонца1 : 2
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур1 : 1Монца
11.11.2023Италия - Серия А12-й турМонца1 : 1
05.11.2023Италия - Серия А11-й тур1 : 3Монца
29.10.2023Италия - Серия А10-й турМонца1 : 1
05.12.2023Кубок Италии1/8 финала1 : 0Дженоа
02.12.2023Италия - Серия А14-й турДженоа1 : 1
26.11.2023Италия - Серия А13-й тур2 : 1Дженоа
10.11.2023Италия - Серия А12-й турДженоа1 : 0
05.11.2023Италия - Серия А11-й тур2 : 1Дженоа

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