Штутгарт - Байер 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
10 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Байер, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Байер
Леверкузен
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|8
|пз
|Энцо Мийо
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|16
|пз
|Атакан Каразор
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|нп
|Крис Фюрих
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|7
|нп
|Йонас Хофман
|21
|нп
|Амин Адли
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|05.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|23.11.2018
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0