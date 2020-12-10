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Штутгарт - Байер 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
10 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Штутгарт
Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Байер, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Байер
Леверкузен
33 Германия вр Александр Нюбель
15 Германия зщ Паскаль Штенцель
2 Германия зщ Вальдемар Антон
23 Франция зщ Дан-Аксель Загаду
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
8 Франция пз Энцо Мийо
6 Германия пз Ангело Штиллер
16 Германия пз Атакан Каразор
26 Германия нп Дениз Ундав
9 Гвинея нп Серу Гирасси
27 Германия нп Крис Фюрих
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
34 Швейцария пз Гранит Джака
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
7 Германия нп Йонас Хофман
21 Марокко нп Амин Адли
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт1 : 1Байер
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Байер2 : 0Штутгарт
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Байер4 : 2Штутгарт
19.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Штутгарт1 : 3Байер
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Байер5 : 2Штутгарт
03.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Штутгарт1 : 1Байер
05.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Байер2 : 1Штутгарт
13.04.2019 Германия - Бундеслига 29-й тур Штутгарт0 : 1Байер
23.11.2018 Германия - Бундеслига 12-й тур Байер2 : 0Штутгарт
28.04.2018 Германия - Бундеслига 32-й тур Байер0 : 1Штутгарт
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Штутгарт2 : 0
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Штутгарт2 : 0
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 1 : 2Штутгарт
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Штутгарт2 : 1
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 2 : 0Штутгарт
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Байер3 : 1
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Байер1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа H. 5-й тур 0 : 2Байер
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 0 : 3Байер
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Байер4 : 0

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