23:23 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 декабря
Воскресенье 10 декабря
Свернуть список

Эштрела - Боавишта 10 Декабря прямая трансляция

10 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Эштрела
Боавишта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Боавишта, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Боавишта
Порту
История личных встреч
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 1 : 1Эштрела
24.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1 ДВЭштрела
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Эштрела0 : 1
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 3 : 2Эштрела
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Эштрела1 : 0
03.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Боавишта0 : 4
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 2 4 : 3Боавишта
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Боавишта1 : 3
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 2 : 0Боавишта
30.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Боавишта0 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close