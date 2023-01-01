Арока - Риу Аве 10 Декабря прямая трансляция
10 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Риу Аве, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|44
|зщ
|Нино Галович
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|26
|зщ
|Веверсон
|2
|пз
|Морлайе Силла
|8
|пз
|Eboue Kouassi
|5
|пз
|Давид Симау
|10
|нп
|Хасон
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
|18
|вр
|Жонатан
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|23
|зщ
|Жозуэ
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|20
|пз
|Коштинья
|6
|пз
|Гонсалу Родригеш
|10
|пз
|Амин Удрири
|14
|нп
|Жока
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|22
|нп
|Эммануэл Боатенг
|95
|нп
|Андре Перейра
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|28.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 1
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|21.04.2017
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|12.12.2016
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|16.04.2016
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|12.12.2015
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|22.02.2015
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|21.09.2014
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|09.02.2014
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 4
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 4
|22.10.2023
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1