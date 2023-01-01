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Арока - Риу Аве 10 Декабря прямая трансляция

10 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Арока
Риу Аве

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Риу Аве, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Риу Аве
Вила-ду-Конде
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
44 Хорватия зщ Нино Галович
4 Испания зщ Франсиско Монтеро
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
26 Бразилия зщ Веверсон
2 Гвинея пз Морлайе Силла
8 Кот-д'Ивуар пз Eboue Kouassi
5 Португалия пз Давид Симау
10 Испания нп Хасон
23 Испания нп Кристо Гонсалес
19 Испания нп Рафаэль Мухика
18 Бразилия вр Жонатан
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
23 Португалия зщ Жозуэ
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
20 Португалия пз Коштинья
6 Португалия пз Гонсалу Родригеш
10 Марокко пз Амин Удрири
14 Португалия нп Жока
77 Португалия нп Фабиу Роналду
22 Гана нп Эммануэл Боатенг
95 Португалия нп Андре Перейра
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
28.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 0Арока
12.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Арока0 : 1Риу Аве
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Арока0 : 1Риу Аве
21.04.2017 Португалия - Примейра 30-й тур Риу Аве3 : 0Арока
12.12.2016 Португалия - Примейра 13-й тур Арока0 : 2Риу Аве
16.04.2016 Португалия - Примейра 30-й тур Арока0 : 0Риу Аве
12.12.2015 Португалия - Примейра 13-й тур Риу Аве3 : 1Арока
22.02.2015 Португалия - Примейра 22-й тур Арока1 : 0Риу Аве
21.09.2014 Португалия - Примейра 5-й тур Риу Аве1 : 2Арока
09.02.2014 Португалия - Примейра 18-й тур Риу Аве1 : 1Арока
03.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 0 : 4Арока
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Арока2 : 2 4 : 3
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Арока0 : 1
06.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 2 : 0Арока
27.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Арока0 : 1
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 1 : 1Риу Аве
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 0
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве3 : 4
22.10.2023 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 1Риу Аве

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