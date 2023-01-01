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Фортуна - Хольштайн 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
10 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Фортуна
Хольштайн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Хольштайн, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Хольштайн
Киль
История личных встреч
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Фортуна3 : 0Хольштайн
29.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Хольштайн1 : 2Фортуна
06.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Хольштайн1 : 0Фортуна
20.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна2 : 2Хольштайн
08.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Фортуна0 : 2Хольштайн
04.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Хольштайн2 : 1Фортуна
06.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна1 : 1Хольштайн
02.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Хольштайн2 : 2Фортуна
05.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала 1 : 2Фортуна
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 0 : 5Фортуна
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Фортуна5 : 3
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 0Фортуна
03.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна1 : 3
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Хольштайн3 : 2
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 3Хольштайн
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Хольштайн4 : 2
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 1Хольштайн
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Хольштайн3 : 3 3 : 4

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