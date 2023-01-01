Фортуна - Хольштайн 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
10 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Хольштайн, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Хольштайн
Киль
История личных встреч
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|20.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|08.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|04.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|06.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|02.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 5
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|5 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 3 3 : 4