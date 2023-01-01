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Ганза Р - Шальке-04 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
10 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Ганза Р
Шальке-04

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Шальке-04, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганза Р
Росток
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Маттиас Кройцер
История личных встреч
05.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Шальке-043 : 4Ганза Р
25.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганза Р0 : 2Шальке-04
05.04.2008 Германия - Бундеслига 27-й тур Шальке-041 : 0Ганза Р
20.10.2007 Германия - Бундеслига 10-й тур Ганза Р1 : 1Шальке-04
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 2Ганза Р
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганза Р2 : 3
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 2Ганза Р
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганза Р0 : 0
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 2 ДВГанза Р
01.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Шальке-044 : 0
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 5 : 3Шальке-04
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Шальке-041 : 2
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 2Шальке-04
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1 ДВШальке-04

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