Ганза Р - Шальке-04 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
10 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Шальке-04, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганза Р
Росток
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
История личных встреч
|05.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 4
|25.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 2
|05.04.2008
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|20.10.2007
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2 ДВ
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|5 : 3
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ