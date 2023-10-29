Эльверсберг - Нюрнберг 10 Декабря прямая трансляция
10 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Нюрнберг, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 5
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2