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Эльверсберг - Нюрнберг 10 Декабря прямая трансляция

10 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Эльверсберг
Нюрнберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Нюрнберг, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 5 : 1Эльверсберг
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Эльверсберг4 : 1
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 2Эльверсберг
03.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Эльверсберг0 : 2
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 2Эльверсберг
05.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 0Нюрнберг
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Нюрнберг0 : 5
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 4 : 1Нюрнберг
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 3Нюрнберг
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Нюрнберг1 : 2

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