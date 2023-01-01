Баффало Сэйбрз - Монреаль Канадиенс 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
10 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Стив Смит
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|24.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|28.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|23.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|27.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|31.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|10.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4