23:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 декабря
Воскресенье 10 декабря
Свернуть список

Баффало Сэйбрз - Монреаль Канадиенс 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
10 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
СШАДон Гранато
КанадаСтив Смит
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
24.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 3Монреаль Канадиенс
28.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз3 : 4 БМонреаль Канадиенс
23.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 7Баффало Сэйбрз
28.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз2 : 3Монреаль Канадиенс
24.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 0Баффало Сэйбрз
13.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 5Баффало Сэйбрз
27.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз4 : 1Монреаль Канадиенс
15.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз5 : 1Монреаль Канадиенс
31.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 3Монреаль Канадиенс
10.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз5 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Баффало Сэйбрз
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз3 : 5
04.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 2
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 2Баффало Сэйбрз
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 4Баффало Сэйбрз
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс0 : 4
05.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 2
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 5 ОТ
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс1 : 5
30.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Монреаль Канадиенс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close