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Торонто Мэйпл Лифс - Нэшвилл Предаторз 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
10 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Пьер Ламберт (Сен-Юбер, Канада);
Торонто Мэйпл Лифс
Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаЭндрю Брюнетт
История личных встреч
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
27.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
12.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс2 : 1Нэшвилл Предаторз
20.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз6 : 3Торонто Мэйпл Лифс
17.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс3 : 0Нэшвилл Предаторз
28.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 5Торонто Мэйпл Лифс
20.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 0Торонто Мэйпл Лифс
08.01.2019НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс0 : 4Нэшвилл Предаторз
23.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 5Торонто Мэйпл Лифс
08.02.2018НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс3 : 2 БНэшвилл Предаторз
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТ
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс4 : 3 Б
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТоронто Мэйпл Лифс2 : 1 Б
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз5 : 1
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 БНэшвилл Предаторз
04.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Нэшвилл Предаторз
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 4
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз1 : 6

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