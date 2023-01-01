Торонто Мэйпл Лифс - Нэшвилл Предаторз 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
10 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Пьер Ламберт (Сен-Юбер, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|20.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|28.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|08.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|23.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6