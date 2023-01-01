Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс 10 Декабря прямая трансляция

0'

Позади почти два месяца регулярного чемпионата НХЛ. Идеально для того, если и не подвести промежуточные итоги, то хотя бы отметить закономерности и важные моменты.Скандалы, интриги, расследования, а также антирекорды и провалы «Русский клуб», «Эдмонтон» с Макдэвидом, яма Капризова. 7 худших клубов НХЛ 0'Пугающим моментом для поклонников «Кэпиталз» является текущее состояние капитана команды Александра Овечкина. Последние матчи российскому форварду действительно не удались.В 38 лет капитан «Вашингтона» демонстрирует график, превосходящий результативность лучшего снайпера Над серией Овечкина начинают смеяться. Успокойтесь и вспомните, как закончил Гретцки 0'Исторические достижения в НХЛ умеют обставлять красиво, вот и «Вашингтон» трогательно отметил 1500 очков Ови в лиге.Трибуны утопали в овациях, а главный тренер назвал 1500 очков Саши ещё одним примером его величия «Он живая легенда». В столице США трогательно отметили грандиозный юбилей Овечкина 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.