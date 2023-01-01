Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
10 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фредерик Л'Экюйе (Сен-Тит, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|14.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|31.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
Текстовая трансляция
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Позади почти два месяца регулярного чемпионата НХЛ. Идеально для того, если и не подвести промежуточные итоги, то хотя бы отметить закономерности и важные моменты.Скандалы, интриги, расследования, а также антирекорды и провалы «Русский клуб», «Эдмонтон» с Макдэвидом, яма Капризова. 7 худших клубов НХЛ 0'Пугающим моментом для поклонников «Кэпиталз» является текущее состояние капитана команды Александра Овечкина. Последние матчи российскому форварду действительно не удались.В 38 лет капитан «Вашингтона» демонстрирует график, превосходящий результативность лучшего снайпера Над серией Овечкина начинают смеяться. Успокойтесь и вспомните, как закончил Гретцки 0'Исторические достижения в НХЛ умеют обставлять красиво, вот и «Вашингтон» трогательно отметил 1500 очков Ови в лиге.Трибуны утопали в овациях, а главный тренер назвал 1500 очков Саши ещё одним примером его величия «Он живая легенда». В столице США трогательно отметили грандиозный юбилей Овечкина 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.