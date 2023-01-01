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Нью-Йорк Айлендерс - Лос-Анджелес Кингз 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
10 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
Нью-Йорк Айлендерс
Лос-Анджелес Кингз

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
КанадаЛэйн Ламберт
КанадаТодд Маклеллан
История личных встреч
15.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
25.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс2 : 3Лос-Анджелес Кингз
27.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
28.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс2 : 3Лос-Анджелес Кингз
07.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс5 : 3Лос-Анджелес Кингз
28.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
03.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс4 : 2Лос-Анджелес Кингз
19.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 7Нью-Йорк Айлендерс
17.12.2017НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
16.10.2017НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз3 : 2Нью-Йорк Айлендерс
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс7 : 3
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТ
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 5 ОТНью-Йорк Айлендерс
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4Нью-Йорк Айлендерс
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 4Лос-Анджелес Кингз
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
04.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 1
30.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз1 : 2
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз4 : 0

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