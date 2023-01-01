Нью-Йорк Айлендерс - Лос-Анджелес Кингз 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
10 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джон Макисаак (Труро, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|28.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|17.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0