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Колорадо Эвеланш - Филадельфия Флайерз 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
10 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
Колорадо Эвеланш
Филадельфия Флайерз

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Филадельфия Флайерз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
СШАДжон Торторелла
История личных встреч
14.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 2Филадельфия Флайерз
06.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз5 : 3Колорадо Эвеланш
26.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш6 : 3Филадельфия Флайерз
07.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз5 : 7Колорадо Эвеланш
02.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз6 : 3Колорадо Эвеланш
12.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 1Филадельфия Флайерз
23.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз1 : 4Колорадо Эвеланш
07.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш5 : 2Филадельфия Флайерз
29.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш1 : 2Филадельфия Флайерз
05.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз4 : 5 БКолорадо Эвеланш
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш2 : 4
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 2
04.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Колорадо Эвеланш
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 БКолорадо Эвеланш
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Филадельфия Флайерз
05.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 1 ОТ
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 БФиладельфия Флайерз
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз3 : 4 ОТ
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз1 : 4

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