Колорадо Эвеланш - Филадельфия Флайерз 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
10 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Филадельфия Флайерз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Джон Торторелла
История личных встреч
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|06.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|07.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 7
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|07.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|05.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4