23:25 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 декабря
Воскресенье 10 декабря
Свернуть список

Детройт Ред Уингз - Оттава Сенаторз 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
10 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Оттава Сенаторз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
СШАДерек Лалонд
КанадаДи Джей Смит
История личных встреч
16.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз5 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
21.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 5Детройт Ред Уингз
01.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз6 : 1Детройт Ред Уингз
28.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз6 : 2Детройт Ред Уингз
01.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз4 : 2Оттава Сенаторз
17.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 6Оттава Сенаторз
13.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз1 : 4Оттава Сенаторз
03.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз5 : 2Детройт Ред Уингз
02.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз2 : 5Оттава Сенаторз
01.03.2020НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз4 : 3 БДетройт Ред Уингз
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 6 ОТ
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 5Детройт Ред Уингз
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 1
30.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Детройт Ред Уингз
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз3 : 4
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз6 : 2
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 0
02.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Оттава Сенаторз
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз0 : 5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close