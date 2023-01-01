Детройт Ред Уингз - Оттава Сенаторз 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
10 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Оттава Сенаторз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|16.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|28.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5