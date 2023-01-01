Ванкувер Кэнакс - Каролина Харрикейнз 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
10 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Род Бриндамор
История личных встреч
|16.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|25.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 ОТ
|24.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ