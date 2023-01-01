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Ванкувер Кэнакс - Каролина Харрикейнз 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
10 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);
Ванкувер Кэнакс
Каролина Харрикейнз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
КанадаРик Токкет
КанадаРод Бриндамор
История личных встреч
16.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз3 : 4 БВанкувер Кэнакс
25.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс2 : 3Каролина Харрикейнз
15.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 1Ванкувер Кэнакс
13.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс2 : 1Каролина Харрикейнз
02.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 3 БВанкувер Кэнакс
13.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс1 : 0 ОТКаролина Харрикейнз
24.01.2019НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс2 : 5Каролина Харрикейнз
10.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз5 : 3Ванкувер Кэнакс
10.02.2018НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 1Ванкувер Кэнакс
06.12.2017НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 0Каролина Харрикейнз
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс2 : 0
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс5 : 6
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Ванкувер Кэнакс
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс1 : 4
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 1
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Каролина Харрикейнз
07.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 1Каролина Харрикейнз
05.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1Каролина Харрикейнз
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз6 : 2
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 5 ОТ

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