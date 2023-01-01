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Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
10 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
КанадаПаскаль Венсан
КанадаПол Морис
История личных встреч
07.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
02.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс0 : 7Флорида Пантерз
14.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз4 : 0Коламбус Блю Джекетс
21.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс5 : 3Флорида Пантерз
25.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз3 : 6Коламбус Блю Джекетс
01.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс4 : 8Флорида Пантерз
16.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз9 : 2Коламбус Блю Джекетс
21.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
20.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз4 : 2Коламбус Блю Джекетс
05.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз3 : 0Коламбус Блю Джекетс
09.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс5 : 2
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 3Коламбус Блю Джекетс
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТ
04.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Коламбус Блю Джекетс
02.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс4 : 2
09.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз3 : 1
07.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз5 : 4
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз3 : 4
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 5Флорида Пантерз
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1 БФлорида Пантерз

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