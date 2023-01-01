Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
10 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Пол Морис
История личных встреч
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|21.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 8
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 2
|21.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б