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Сиэтл Кракен - Тампа-Бэй Лайтнинг 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
10 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
Сиэтл Кракен
Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
КанадаДэйв Хэкстол
КанадаДжон Купер
История личных встреч
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТСиэтл Кракен
17.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
14.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг6 : 2Сиэтл Кракен
17.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
27.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг3 : 0Сиэтл Кракен
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 2
05.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Сиэтл Кракен
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 0Сиэтл Кракен
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 БСиэтл Кракен
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Сиэтл Кракен
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
07.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг3 : 1
05.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг4 : 0
02.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат8 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг2 : 4

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