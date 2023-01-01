Сиэтл Кракен - Тампа-Бэй Лайтнинг 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
10 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Джон Купер
История личных встреч
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|17.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4