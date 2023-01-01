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Эдмонтон Ойлерз - Нью-Джерси Дэвилз 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
11 Декабря 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Джерси Дэвилз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
КанадаКрис Ноблох
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
22.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз5 : 2Эдмонтон Ойлерз
04.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз3 : 4Нью-Джерси Дэвилз
19.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
31.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз6 : 5 ОТЭдмонтон Ойлерз
09.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 0Нью-Джерси Дэвилз
11.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз3 : 4 БЭдмонтон Ойлерз
14.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
06.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз5 : 2Эдмонтон Ойлерз
10.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз2 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
04.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
09.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 3
07.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз6 : 1
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 3Эдмонтон Ойлерз
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 4 Б
27.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз8 : 2
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 6Нью-Джерси Дэвилз
02.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз3 : 6
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
29.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Джерси Дэвилз5 : 4

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