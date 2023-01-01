Эдмонтон Ойлерз - Нью-Джерси Дэвилз 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
11 Декабря 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Линди Рафф
История личных встреч
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|09.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|14.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|06.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|10.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|04.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 2
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4