Чикаго Блэкхоукс - Сент-Луис Блюз 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
10 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1 ОТ
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 0
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 4
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4