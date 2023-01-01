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Чикаго Блэкхоукс - Сент-Луис Блюз 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
10 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Питер Макдугалл (Реджайна, Канада);
Чикаго Блэкхоукс
Сент-Луис Блюз

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
КанадаЛюк Ричардсон
КанадаКрэйг Берюбе
История личных встреч
26.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 4Сент-Луис Блюз
08.10.2023НХЛ - предсезонные матчиСент-Луис Блюз5 : 3Чикаго Блэкхоукс
29.09.2023НХЛ - предсезонные матчиЧикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТСент-Луис Блюз
31.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 5Сент-Луис Блюз
22.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз3 : 5Чикаго Блэкхоукс
30.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз3 : 1Чикаго Блэкхоукс
17.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 5Сент-Луис Блюз
08.10.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиСент-Луис Блюз6 : 0Чикаго Блэкхоукс
28.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиЧикаго Блэкхоукс1 : 4Сент-Луис Блюз
27.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс0 : 4Сент-Луис Блюз
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс1 : 0
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 4 Б
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Чикаго Блэкхоукс
02.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Чикаго Блэкхоукс
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Чикаго Блэкхоукс
09.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Сент-Луис Блюз
07.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз3 : 6
05.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2 ОТСент-Луис Блюз
03.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Сент-Луис Блюз
01.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз6 : 4

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