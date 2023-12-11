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Эмполи - Лечче 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
11 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Эмполи
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Лечче, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Лечче
Лечче
99 Албания вр Этрит Бериша
19 Польша зщ Бартош Берешиньски
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
21 Италия пз Якопо Фаццини
5 Италия пз Альберто Грасси
29 Марокко пз Юссеф Мале
20 Италия пз Маттео Канчелльери
28 Италия нп Николо Камбьяги
9 Италия нп Франческо Капуто
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
13 Дания зщ Патрик Доргу
16 Испания пз Хоан Гонсалес
20 Албания пз Юльбер Рамадани
10 Франция нп Реми Уден
22 Замбия нп Ламек Банда
9 Черногория нп Никола Крстович
11 Италия нп Никола Сансоне
Главные тренеры
Италия Аурелио Андреацолли
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
03.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Эмполи1 : 0Лечче
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Лечче1 : 1Эмполи
10.05.2021 Италия - Серия B Серия B. 38-й тур Эмполи2 : 1Лечче
24.01.2021 Италия - Серия B Серия B. 19-й тур Лечче2 : 2Эмполи
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 1Эмполи
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Эмполи3 : 4
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 0 : 1Эмполи
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Эмполи
30.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи0 : 3
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лечче1 : 1
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 2Лечче
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лечче2 : 2
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Лечче
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Лечче2 : 4

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