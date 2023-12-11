Эмполи - Лечче 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
11 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Лечче, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Лечче
Лечче
|99
|вр
|Этрит Бериша
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|21
|пз
|Якопо Фаццини
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Франческо Капуто
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|нп
|Реми Уден
|22
|нп
|Ламек Банда
|9
|нп
|Никола Крстович
|11
|нп
|Никола Сансоне
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|03.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 1
|10.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|2 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 4
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|30.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 3
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 4