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Кальяри - Сассуоло 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
11 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Кальяри
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Сассуоло, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Сассуоло
Сассуоло
22 Италия вр Симоне Скуффет
3 Италия зщ Эдоардо Гольданига
4 Италия зщ Альберто Доссена
27 Италия зщ Томмазо Ауджелло
8 Уругвай пз Наитан Нандес
25 Гана пз Ибраим Сулемана
16 Италия пз Маттео Прати
21 Чехия пз Якуб Янкто
10 Италия пз Николас Виола
19 Италия пз Гаэтано Ористанио
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
47 Италия вр Андреа Консильи
22 Германия зщ Йереми Тольян
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
17 Уругвай зщ Матиас Винья
6 Сербия пз Урош Рачич
7 Бразилия пз Матеус Энрике
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
20 Испания нп Саму Кастильехо
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри1 : 0Сассуоло
19.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Сассуоло1 : 0Кальяри
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Сассуоло2 : 2Кальяри
31.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Кальяри1 : 1Сассуоло
20.09.2020 Италия - Серия А 1-й тур Сассуоло1 : 1Кальяри
18.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Кальяри1 : 1Сассуоло
08.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Сассуоло2 : 2Кальяри
26.01.2019 Италия - Серия А 21-й тур Сассуоло3 : 0Кальяри
26.08.2018 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри2 : 2Сассуоло
11.02.2018 Италия - Серия А 24-й тур Сассуоло0 : 0Кальяри
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 0Кальяри
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Кальяри1 : 1
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 1Кальяри
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Кальяри2 : 1
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 2 ДВКальяри
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Сассуоло1 : 2
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 3 : 4Сассуоло
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Сассуоло2 : 2
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Сассуоло
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Сассуоло0 : 0 5 : 4

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