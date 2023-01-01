Кальяри - Сассуоло 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
11 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Сассуоло, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Сассуоло
Сассуоло
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|3
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Наитан Нандес
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|16
|пз
|Маттео Прати
|21
|пз
|Якуб Янкто
|10
|пз
|Николас Виола
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|17
|зщ
|Матиас Винья
|6
|пз
|Урош Рачич
|7
|пз
|Матеус Энрике
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|20
|нп
|Саму Кастильехо
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|19.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|26.01.2019
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 0
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|11.02.2018
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 4
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 4