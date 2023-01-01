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Жил Висенте - Морейренсе 11 Декабря прямая трансляция

11 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Жил Висенте
Морейренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Морейренсе, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
4 Португалия зщ Мануэл Лопеш
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
5 Португалия зщ Kiko Vilas Boas
25 Португалия пз Педру Тиба
10 Япония пз Канья Фудзимото
27 Португалия пз Miguel Monteiro
8 Швейцария нп Максим Домингес
70 Португалия нп Фелиш Коррея
77 Бразилия нп Мурило
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
14 Кабо-Верде зщ Понк
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
80 Гана пз Лоуренс Офори
11 Бразилия пз Алан де Соуза
31 Бразилия пз Мадсон
18 Португалия нп Pedro Amador
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
9 Бразилия нп Андре
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
08.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Жил Висенте1 : 2Морейренсе
26.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Морейренсе2 : 2Жил Висенте
11.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Жил Висенте1 : 2Морейренсе
05.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Морейренсе1 : 1Жил Висенте
02.02.2020 Португалия - Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 5Морейренсе
17.08.2019 Португалия - Примейра 2-й тур Морейренсе3 : 0Жил Висенте
15.03.2015 Португалия - Примейра 25-й тур Жил Висенте0 : 1Морейренсе
25.10.2014 Португалия - Примейра 8-й тур Морейренсе2 : 0Жил Висенте
24.02.2013 Португалия - Примейра 20-й тур Морейренсе0 : 0Жил Висенте
30.09.2012 Португалия - Примейра 5-й тур Жил Висенте4 : 3Морейренсе
04.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 3 : 1Жил Висенте
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 1Жил Висенте
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте1 : 1
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 3 : 1Жил Висенте
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте3 : 3
03.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Морейренсе0 : 0
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 0 : 1Морейренсе
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 0
27.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 0 : 1Морейренсе
21.10.2023 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 1Морейренсе

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