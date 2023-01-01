Жил Висенте - Морейренсе 11 Декабря прямая трансляция
11 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Морейренсе, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|4
|зщ
|Мануэл Лопеш
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|5
|зщ
|Kiko Vilas Boas
|25
|пз
|Педру Тиба
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|27
|пз
|Miguel Monteiro
|8
|нп
|Максим Домингес
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|77
|нп
|Мурило
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|14
|зщ
|Понк
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|11
|пз
|Алан де Соуза
|31
|пз
|Мадсон
|18
|нп
|Pedro Amador
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|9
|нп
|Андре
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|08.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 2
|26.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|02.02.2020
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 5
|17.08.2019
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|15.03.2015
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|25.10.2014
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|24.02.2013
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|30.09.2012
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|4 : 3
|04.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1