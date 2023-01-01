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Монреаль Канадиенс - Нэшвилл Предаторз 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
11 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
Канада Эндрю Брюнетт
История личных встреч
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3Нэшвилл Предаторз
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 3Монреаль Канадиенс
05.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс6 : 3Нэшвилл Предаторз
11.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4Нэшвилл Предаторз
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 1Монреаль Канадиенс
06.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Нэшвилл Предаторз
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3 БНэшвилл Предаторз
23.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 БМонреаль Канадиенс
03.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 1Нэшвилл Предаторз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БМонреаль Канадиенс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 4
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 2
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 5 ОТ
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 5
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нэшвилл Предаторз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 1
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 БНэшвилл Предаторз
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нэшвилл Предаторз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4

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