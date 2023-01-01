Монреаль Канадиенс - Нэшвилл Предаторз 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
11 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|05.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|11.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|23.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|03.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4