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Чикаго Блэкхоукс - Вашингтон Кэпиталз 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
11 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Вашингтон Кэпиталз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 1Чикаго Блэкхоукс
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 7Вашингтон Кэпиталз
16.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 БЧикаго Блэкхоукс
21.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 5Вашингтон Кэпиталз
20.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс8 : 5Вашингтон Кэпиталз
22.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 2Чикаго Блэкхоукс
18.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 1Вашингтон Кэпиталз
07.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 2Чикаго Блэкхоукс
14.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 0Чикаго Блэкхоукс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 0
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 Б
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Чикаго Блэкхоукс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Чикаго Блэкхоукс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 Б
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Вашингтон Кэпиталз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Вашингтон Кэпиталз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5Вашингтон Кэпиталз

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