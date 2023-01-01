Чикаго Блэкхоукс - Вашингтон Кэпиталз 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
11 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Люк Ричардсон
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|16.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|21.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|20.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|22.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|18.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|07.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|14.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5