Анахайм Дакс - Виннипег Джетс 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
11 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Виннипег Джетс, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Рик Боунесс
История личных встреч
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|14.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|30.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|21.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2