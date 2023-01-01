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Анахайм Дакс - Виннипег Джетс 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
11 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Виннипег Джетс, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3Виннипег Джетс
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Анахайм Дакс
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2Анахайм Дакс
27.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4Виннипег Джетс
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Анахайм Дакс
14.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1Виннипег Джетс
08.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2Анахайм Дакс
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3Виннипег Джетс
30.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс7 : 4Виннипег Джетс
21.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3Виннипег Джетс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Анахайм Дакс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Анахайм Дакс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3 Б
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 5
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Анахайм Дакс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 2

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