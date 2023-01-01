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Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
11 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Миннесота Уайлд

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
США Джон Хайнс
История личных встреч
28.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 1Сиэтл Кракен
12.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 1Миннесота Уайлд
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 4Сиэтл Кракен
23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3Сиэтл Кракен
14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 4Миннесота Уайлд
29.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 1Миннесота Уайлд
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 4 ОТ
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 2
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сиэтл Кракен
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Сиэтл Кракен
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БСиэтл Кракен
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Миннесота Уайлд
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Миннесота Уайлд
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Миннесота Уайлд
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Миннесота Уайлд

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