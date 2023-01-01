Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
11 Декабря 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Джон Хайнс
История личных встреч
|28.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|12.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6