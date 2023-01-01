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Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
11 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
США Дэвид Куинн
История личных встреч
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 0Сан-Хосе Шаркс
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4Вегас Голден Найтс
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс0 : 2Сан-Хосе Шаркс
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс5 : 2Вегас Голден Найтс
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 3 ОТВегас Голден Найтс
17.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 1Сан-Хосе Шаркс
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5Сан-Хосе Шаркс
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4Вегас Голден Найтс
01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс3 : 7Сан-Хосе Шаркс
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 5 БСан-Хосе Шаркс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Вегас Голден Найтс
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Вегас Голден Найтс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 2 ОТ
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 ОТСан-Хосе Шаркс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСан-Хосе Шаркс
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5Сан-Хосе Шаркс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Сан-Хосе Шаркс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Сан-Хосе Шаркс

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