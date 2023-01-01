Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
11 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 11 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Дэвид Куинн
История личных встреч
|11.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 2
|25.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|16.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|26.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|01.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 7
|25.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0