ПСВ Эйндховен - Арсенал 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
12 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 6-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Арсенал, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Арсенал
Лондон, Англия
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|8
|зщ
|Серджино Дест
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|30
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|11
|пз
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|14
|нп
|Рикардо Пепи
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|35
|зщ
|Александр Зинченко
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|24
|нп
|Рейсс Нелсон
|14
|нп
|Эдди Нкетиа
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Петер Бош
|Микель Артета
История личных встреч
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|27.10.2022
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|2 : 0
|20.10.2022
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 0
|07.03.2007
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|20.02.2007
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|07.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|2 : 3
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|6 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
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