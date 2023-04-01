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ПСВ Эйндховен - Арсенал 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
12 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 6-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
ПСВ Эйндховен
Арсенал

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Арсенал, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Арсенал
Лондон, Англия
1АргентинаврВальтер Бенитес
8СШАзщСерджино Дест
5БразилиязщАндре Рамальо
18ФранциязщОливье Боскальи
30НидерландызщПатрик ван Анхольт
23НидерландыпзЙоей Верман
20НидерландыпзГус Тиль
34МароккопзИсмаэль Сайбари
11БельгияпзЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
14СШАнпРикардо Пепи
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
15ПольшазщЯкуб Кивёр
35УкраиназщАлександр Зинченко
20Италияпз Жоржиньо
41АнглияпзДеклан Райс
8НорвегияпзМартин Эдегор
24АнглиянпРейсс Нелсон
14АнглиянпЭдди Нкетиа
19БельгиянпЛеандро Троссард
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й турАрсенал4 : 0ПСВ Эйндховен
27.10.2022Лига ЕвропыГруппа A. 5-й турПСВ Эйндховен2 : 0Арсенал
20.10.2022Лига ЕвропыГруппа A. 2-й турАрсенал1 : 0ПСВ Эйндховен
07.03.2007Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАрсенал1 : 1ПСВ Эйндховен
20.02.2007Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСВ Эйндховен1 : 0Арсенал
07.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турПСВ Эйндховен2 : 0
03.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й тур1 : 2ПСВ Эйндховен
29.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 5-й тур2 : 3ПСВ Эйндховен
25.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й тур0 : 3ПСВ Эйндховен
12.11.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турПСВ Эйндховен4 : 0
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й тур1 : 0Арсенал
05.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур3 : 4Арсенал
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 1
29.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 5-й турАрсенал6 : 0
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур0 : 1Арсенал
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Изучаем расклады на выход в плей-офф турнира — в группах A, B, C и D — перед последним туром.Сойдутся ли звёзды для «МЮ»? В группах Лиги чемпионов ещё полно интриг! Расклады на выход в плей-офф после 5-го тура 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСВ Эйндховен» — «Арсенал». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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