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Ланс - Севилья 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
12 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 6-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Ланс
Севилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Севилья, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Севилья
Севилья, Испания
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
29ПольшазщПшемыслав Франковски
21МализщМассадио Айдара
26СенегалпзНампали Менди
6ГанапзСалис Самед
7ФранцияпзФлорьян Сотока
11ФранцияпзАнжело Фюльжини
9ФранциянпЭлье Ваи
1СербияврМарко Дмитрович
26ИспаниязщХуанлу Санчес
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщСерхио Рамос
3ИспаниязщАдрия Педроса
10ХорватияпзИван Ракитич
24ФранцияпзБубакари Сумаре
18ШвейцарияпзДжибриль Соу
21ИспанияпзОливер Торрес
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
9ИспаниянпРафаэль Мир
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ИспанияХосе Луис Мендилибар
УругвайДиего Мартин Алонсо
История личных встреч
20.09.2023Лига чемпионовГруппа B. 1-й турСевилья1 : 1Ланс
08.12.2023Франция - Лига 115-й тур0 : 0Ланс
02.12.2023Франция - Лига 114-й турЛанс3 : 2
29.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 5-й тур6 : 0Ланс
25.11.2023Франция - Лига 113-й тур0 : 3Ланс
12.11.2023Франция - Лига 112-й турЛанс1 : 0
09.12.2023Испания - Примера16-й тур1 : 0Севилья
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 2Севилья
03.12.2023Испания - Примера15-й турСевилья1 : 1
29.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 5-й турСевилья2 : 3
26.11.2023Испания - Примера14-й тур2 : 1Севилья
Текстовая трансляция
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Изучаем расклады на выход в плей-офф турнира — в группах A, B, C и D — перед последним туром.Сойдутся ли звёзды для «МЮ»? В группах Лиги чемпионов ещё полно интриг! Расклады на выход в плей-офф после 5-го тура 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Ланс» — «Севилья». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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