Ланс - Севилья 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
12 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 6-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Севилья, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Севилья
Севилья, Испания
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|26
|пз
|Нампали Менди
|6
|пз
|Салис Самед
|7
|пз
|Флорьян Сотока
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|9
|нп
|Элье Ваи
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|10
|пз
|Иван Ракитич
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|18
|пз
|Джибриль Соу
|21
|пз
|Оливер Торрес
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|9
|нп
|Рафаэль Мир
Главные тренеры
|Франк Эз
|Хосе Луис Мендилибар
|Диего Мартин Алонсо
История личных встреч
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|6 : 0
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|2 : 3
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
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