Манчестер Юнайтед - Бавария 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Бавария, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|23
|зщ
|Люк Шоу
|15
|зщ
|Серхио Регилон
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|8
|пз
|Леон Горецка
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|10
|пз
|Лерой Зане
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|11
|пз
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Томас Тухель
История личных встреч
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|05.08.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Август 2018
|1 : 0
|09.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1
|01.04.2014
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.04.2010
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 2
|30.03.2010
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
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