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Манчестер Юнайтед - Бавария 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Манчестер Юнайтед
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Бавария, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
24КамерунврАндре Онана
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
5АнглиязщГарри Магуайр
23АнглиязщЛюк Шоу
15ИспаниязщСерхио Регилон
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
4МароккопзСофьян Амрабат
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
17АргентинапзАлехандро Гарначо
11ДаниянпРасмус Хойлунд
1ГерманияврМануэль Нойер
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
8ГерманияпзЛеон Горецка
6ГерманияпзЙозуа Киммих
10ГерманияпзЛерой Зане
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранцияпзКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й турБавария4 : 3Манчестер Юнайтед
05.08.2018Товарищеские матчи (клубы) - 2018Август 2018Бавария1 : 0Манчестер Юнайтед
09.04.2014Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБавария3 : 1Манчестер Юнайтед
01.04.2014Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчМанчестер Юнайтед1 : 1Бавария
07.04.2010Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчМанчестер Юнайтед3 : 2Бавария
30.03.2010Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчБавария2 : 1Манчестер Юнайтед
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турМанчестер Юнайтед0 : 3
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турМанчестер Юнайтед2 : 1
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур1 : 0Манчестер Юнайтед
29.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 5-й тур3 : 3Манчестер Юнайтед
26.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур0 : 3Манчестер Юнайтед
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й тур5 : 1Бавария
29.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 5-й турБавария0 : 0
24.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур0 : 1Бавария
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБавария4 : 2
08.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 4-й турБавария2 : 1
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Изучаем расклады на выход в плей-офф турнира — в группах A, B, C и D — перед последним туром.Сойдутся ли звёзды для «МЮ»? В группах Лиги чемпионов ещё полно интриг! Расклады на выход в плей-офф после 5-го тура 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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