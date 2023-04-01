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Копенгаген - Галатасарай 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Копенгаген
Галатасарай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Галатасарай, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Галатасарай
Стамбул, Турция
1ПольшаврКамиль Грабара
19ДаниязщЭлиас Йелерт
3СловакиязщДенис Вавро
20ДаниязщНиколай Бойлесен
2НидерландызщКевин Дикс
12ДанияпзЛукас Лерагер
40ШвецияпзРуни Барджи
7ШвециянпВиктор Классон
10НорвегиянпМохамед Эльюнусси
9ПортугалиянпДиогу Гонсалвеш
33ДаниянпРасмус Фальк
1УругвайврФернандо Муслера
93КамерунзщСаша Боэ
25ДаниязщВиктор Нельссон
42ТурциязщАбдулкерим Бардакчи
3Испаниязщ Анхелиньо
34УругвайпзЛукас Торрейра
91ФранцияпзТангай Н'Домбеле
22МароккопзХаким Зиеш
7ТурцияпзКерем Актюркоглу
10БельгиянпДрис Мертенс
9АргентинанпМауро Икарди
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
ТурцияОкан Бурук
История личных встреч
20.09.2023Лига чемпионовГруппа A. 1-й турГалатасарай2 : 2Копенгаген
05.11.2013Лига чемпионовГруппа B. 4-й турКопенгаген1 : 0Галатасарай
23.10.2013Лига чемпионовГруппа B. 3-й турГалатасарай3 : 1Копенгаген
03.12.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 17-й турКопенгаген1 : 2
29.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 5-й тур0 : 0Копенгаген
25.11.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 16-й тур2 : 1Копенгаген
12.11.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 15-й турКопенгаген0 : 0
08.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 4-й турКопенгаген4 : 3
08.12.2023Турция - Суперлига15-й турГалатасарай3 : 1
02.12.2023Турция - Суперлига14-й тур0 : 2Галатасарай
29.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 5-й турГалатасарай3 : 3
25.11.2023Турция - Суперлига13-й турГалатасарай4 : 0
11.11.2023Турция - Суперлига12-й тур2 : 1Галатасарай

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