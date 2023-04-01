Копенгаген - Галатасарай 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Галатасарай, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Галатасарай
Стамбул, Турция
|1
|вр
|Камиль Грабара
|19
|зщ
|Элиас Йелерт
|3
|зщ
|Денис Вавро
|20
|зщ
|Николай Бойлесен
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|40
|пз
|Руни Барджи
|7
|нп
|Виктор Классон
|10
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
|33
|нп
|Расмус Фальк
|1
|вр
|Фернандо Муслера
|93
|зщ
|Саша Боэ
|25
|зщ
|Виктор Нельссон
|42
|зщ
|Абдулкерим Бардакчи
|3
|зщ
|Анхелиньо
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|91
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|22
|пз
|Хаким Зиеш
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
|10
|нп
|Дрис Мертенс
|9
|нп
|Мауро Икарди
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Окан Бурук
История личных встреч
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|2 : 2
|05.11.2013
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|23.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|1 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 15-й тур
|0 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|4 : 3
|08.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|3 : 1
|02.12.2023
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|0 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3
|25.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|4 : 0
|11.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 1