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Ред Булл Зальцбург - Бенфика 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Ред Булл Зальцбург
Бенфика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Бенфика, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
24АвстрияврАлександр Шлагер
70Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
4ПольшазщКамиль Пёнтковски
31СербиязщСтрахиня Павлович
17АвстриязщАндреас Ульмер
7АргентинапзНиколас Капальдо
10ХорватияпзЛука Сучич
30ИзраильпзОскар Глоч
27ФранцияпзЛюка Гурна-Дуат
23ХорватиянпРоко Шимич
19Кот-д'ИвуарнпКарим Конате
1УкраинаврАнатолий Трубин
8НорвегиязщФредрик Эурснес
30АргентиназщНиколас Отаменди
5Бразилиязщ Морато
38БразилиязщЖуан Виктор
87ПортугалияпзЖоау Невеш
11АргентинапзАнхель Ди Мария
20ПортугалияпзЖоау Мариу
10ТурцияпзОркун Кёкчю
27ПортугалиянпРафаэл Силва
19ДаниянпКаспер Тенгстедт
Главные тренеры
АвстрияГерхард Штрубер
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
20.09.2023Лига чемпионовГруппа D. 1-й турБенфика0 : 2Ред Булл Зальцбург
09.12.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 17-й тур0 : 1Ред Булл Зальцбург
03.12.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 16-й турРед Булл Зальцбург1 : 0
29.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 5-й тур0 : 0Ред Булл Зальцбург
25.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 15-й турРед Булл Зальцбург3 : 2
12.11.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 14-й тур0 : 0Ред Булл Зальцбург
08.12.2023Португалия - Примейра13-й турБенфика1 : 1
03.12.2023Португалия - Примейра12-й тур0 : 0Бенфика
29.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 5-й турБенфика3 : 3
25.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаБенфика2 : 0
12.11.2023Португалия - Примейра11-й турБенфика2 : 1

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