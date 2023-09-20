Ред Булл Зальцбург - Бенфика 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия), вместимость: 31895
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Зальцбург - Бенфика, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм) (Зальцбург, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|24
|вр
|Александр Шлагер
|70
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|17
|зщ
|Андреас Ульмер
|7
|пз
|Николас Капальдо
|10
|пз
|Лука Сучич
|30
|пз
|Оскар Глоч
|27
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|23
|нп
|Роко Шимич
|19
|нп
|Карим Конате
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|8
|зщ
|Фредрик Эурснес
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|5
|зщ
|Морато
|38
|зщ
|Жуан Виктор
|87
|пз
|Жоау Невеш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|20
|пз
|Жоау Мариу
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|27
|нп
|Рафаэл Силва
|19
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 17-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 16-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 15-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 14-й тур
|0 : 0
|08.12.2023
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|3 : 3
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1