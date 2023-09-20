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Унион - Реал Мадрид 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Унион
Реал Мадрид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Реал Мадрид, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин, Германия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1ДанияврФредерик Рённов
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
26ФранциязщЖером Руссийон
6ГерманиязщРобин Госенс
18ХорватияпзЙосип Юранович
19ГерманияпзЯник Хаберер
8ГерманияпзРани Хедира
20ТуниспзАисса Лайдуни
10ГерманиянпКевин Фолланд
17ГерманиянпКевин Бехренс
25ИспанияврКепа Аррисабалага
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6ИспаниязщНачо Фернандес
23ФранциязщФерлан Менди
15УругвайпзФедерико Вальверде
19ИспанияпзДаниель Себальос
10ХорватияпзЛука Модрич
21ИспанияпзБраим Диас
14Испаниянп Хоселу
11Бразилиянп Родриго
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й турРеал Мадрид1 : 0Унион
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турУнион3 : 1
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й тур1 : 1Унион
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турУнион1 : 1
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 0Унион
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й тур1 : 1Унион
09.12.2023Испания - Примера16-й тур1 : 1Реал Мадрид
02.12.2023Испания - Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й турРеал Мадрид4 : 2
26.11.2023Испания - Примера14-й тур0 : 3Реал Мадрид
11.11.2023Испания - Примера13-й турРеал Мадрид5 : 1
Текстовая трансляция
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Изучаем расклады на выход в плей-офф турнира — в группах A, B, C и D — перед последним туром.Сойдутся ли звёзды для «МЮ»? В группах Лиги чемпионов ещё полно интриг! Расклады на выход в плей-офф после 5-го тура 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Унион» — «Реал». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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