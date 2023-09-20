Унион - Реал Мадрид 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Реал Мадрид, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин, Германия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|6
|зщ
|Робин Госенс
|18
|пз
|Йосип Юранович
|19
|пз
|Яник Хаберер
|8
|пз
|Рани Хедира
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|19
|пз
|Даниель Себальос
|10
|пз
|Лука Модрич
|21
|пз
|Браим Диас
|14
|нп
|Хоселу
|11
|нп
|Родриго
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|4 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
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