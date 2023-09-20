Интер - Реал Сосьедад 12 Декабря прямая трансляция

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Арсен Захарян отметился первым результативным действием в чемпионате Испании. Более того, россиянин поучаствовал в двух голах команды из Сан-Себастьяна. Есть прогресс!Баски при помощи Арсена крупно победили «Вильярреал» Лучший матч Захаряна в Испании! Россиянин сделал ассист и организовал ещё один гол 0'Изучаем расклады на выход в плей-офф турнира — в группах A, B, C и D — перед последним туром.Сойдутся ли звёзды для «МЮ»? В группах Лиги чемпионов ещё полно интриг! Расклады на выход в плей-офф после 5-го тура 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Реал Сосьедад». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.