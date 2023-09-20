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Интер - Реал Сосьедад 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Интер М
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Реал Сосьедад, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1 Швейцария вр Ян Зоммер
36 Италия зщ Маттео Дармиан
15 Италия зщ Франческо Ачерби
7 Колумбия пз Хуан Куадрадо
30 Бразилия пз Карлос Аугусто
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
32 Италия пз Федерико Димарко
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
1 Испания вр Алекс Ремиро
5 Испания зщ Игор Субельдия
24 Испания зщ Робен Ле Норман
2 Испания зщ Альваро Одриосола
3 Испания зщ Айен Муньос
4 Испания пз Мартин Субименди
8 Испания пз Микель Мерино
22 Испания пз Беньят Туррьентес
12 Россия пз Арсен Захарян
14 Япония нп Такефуса Кубо
19 Нигерия нп Умар Садик
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Симоне Индзаги
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
20.09.2023 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур Реал Сосьедад1 : 1Интер М
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Интер М4 : 0
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 0 : 3Интер М
29.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур 3 : 3Интер М
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 1 : 1Интер М
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Интер М2 : 0
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 0 : 3Реал Сосьедад
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 1Реал Сосьедад
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
29.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Реал Сосьедад0 : 0
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Реал Сосьедад2 : 1
Текстовая трансляция
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