Интер - Реал Сосьедад 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Реал Сосьедад, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|7
|пз
|Хуан Куадрадо
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|2
|зщ
|Альваро Одриосола
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|12
|пз
|Арсен Захарян
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|19
|нп
|Умар Садик
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Симоне Индзаги
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
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