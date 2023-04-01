Уотфорд - Ипсвич Таун 12 Декабря прямая трансляция
12 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Ипсвич Таун, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|21.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 1
|08.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|5 : 0
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 2