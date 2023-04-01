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Уотфорд - Ипсвич Таун 12 Декабря прямая трансляция

12 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур
Уотфорд
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Ипсвич Таун, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
21.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Уотфорд0 : 1Ипсвич Таун
08.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ипсвич Таун1 : 0Уотфорд
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Уотфорд1 : 1
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 1 : 2Уотфорд
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Уотфорд3 : 2
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 0Уотфорд
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Уотфорд5 : 0
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур 0 : 2Ипсвич Таун
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ипсвич Таун2 : 1
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ипсвич Таун3 : 1
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 0Ипсвич Таун
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ипсвич Таун3 : 2

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