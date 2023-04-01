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Сандерленд - Лидс Юнайтед 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
12 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур
Сандерленд
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Лидс Юнайтед, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 21-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Сандерленд
19.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Сандерленд0 : 2Лидс Юнайтед
04.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сандерленд2 : 1
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 1 : 1Сандерленд
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Сандерленд1 : 2
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 0Сандерленд
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Сандерленд3 : 1
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Лидс Юнайтед3 : 2
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
24.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Лидс Юнайтед2 : 1

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