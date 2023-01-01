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Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мэйпл Лифс 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
12 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Нью-Йорк Айлендерс
Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
30 Россия вр Илья Сорокин
40 Россия вр Семён Варламов
8 Канада зщ Ноа Добсон
41 Канада зщ Роберт Бортуццо
28 Россия зщ Александр Романов
4 Канада зщ Самуэль Болдюк
2 США зщ Майк Райлли
24 США зщ Скотт Мейфилд
21 США нп Кайл Палмьери
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
10 Швеция нп Симон Хольмстрём
15 Канада нп Кэл Клаттербак
53 Канада нп Кейси Сизикас
27 США нп Андерс Ли
14 Канада нп Бо Хорват
13 Канада нп Мэтью Барзал
29 США нп Брок Нельсон
20 США нп Хадсон Фэшинг
16 Канада нп Жюльен Готье
18 Швеция нп Пьер Энгвалль
35 Россия вр Илья Самсонов
31 Канада вр Мартин Джонс
85 Швеция зщ Вильям Лагессон
22 США зщ Джейк Маккейб
25 Канада зщ Конор Тимминс
2 Канада зщ Симон Бенуа
44 Канада зщ Морган Райлли
78 Канада зщ Ти Джей Броди
18 Канада нп Ноа Грегор
64 Чехия нп Давид Кемпф
23 США нп Мэтт Нис
16 Канада нп Митчелл Марнер
91 Канада нп Джон Таварес
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
19 Швеция нп Калле Йернкрок
11 Канада нп Макс Доми
89 США нп Николас Робертсон
75 Канада нп Райан Ривз
88 Швеция нп Вильям Нюландер
34 США нп Остон Мэттьюс
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс7 : 2Торонто Мэйпл Лифс
24.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
18.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 3Торонто Мэйпл Лифс
22.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
05.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 0Нью-Йорк Айлендерс
14.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 4Торонто Мэйпл Лифс
02.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
01.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 1Торонто Мэйпл Лифс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТ
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс7 : 3
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТ
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТНью-Йорк Айлендерс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 0
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТ
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 Б
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1 Б

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