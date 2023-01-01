Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мэйпл Лифс 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
12 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гислейн Эбер (Батерст, Канада);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|28
|зщ
|Александр Романов
|4
|зщ
|Самуэль Болдюк
|2
|зщ
|Майк Райлли
|24
|зщ
|Скотт Мейфилд
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|27
|нп
|Андерс Ли
|14
|нп
|Бо Хорват
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|29
|нп
|Брок Нельсон
|20
|нп
|Хадсон Фэшинг
|16
|нп
|Жюльен Готье
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|35
|вр
|Илья Самсонов
|31
|вр
|Мартин Джонс
|85
|зщ
|Вильям Лагессон
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|25
|зщ
|Конор Тимминс
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|44
|зщ
|Морган Райлли
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|18
|нп
|Ноа Грегор
|64
|нп
|Давид Кемпф
|23
|нп
|Мэтт Нис
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|91
|нп
|Джон Таварес
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|11
|нп
|Макс Доми
|89
|нп
|Николас Робертсон
|75
|нп
|Райан Ривз
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Шелдон Киф
История личных встреч
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|24.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|18.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|05.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|14.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|02.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|01.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б