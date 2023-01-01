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Баффало Сэйбрз - Аризона Койотс 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
12 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
Баффало Сэйбрз
Аризона Койотс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Аризона Койотс, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Аризона Койотс
Глендейл
27 Канада вр Девон Леви
31 Канада вр Эрик Комри
26 Швеция зщ Расмус Далин
75 США зщ Коннор Клифтон
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
23 США зщ Маттиас Самуэльссон
6 США зщ Эрик Джонсон
72 США нп Тейдж Томпсон
37 США нп Кейси Миттельштадт
53 Канада нп Джефф Скиннер
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
24 Канада нп Дилан Козенс
9 Канада нп Закари Бенсон
71 Швеция нп Виктор Олофссон
17 Канада нп Тайсон Джост
81 Канада нп Бретт Мюррей
21 США нп Кайл Окпосо
19 Канада нп Пейтон Кребс
50 США нп Эрик Робинсон
70 Чехия вр Карел Веймелка
39 Канада вр Коннор Ингрэм
50 Канада зщ Шон Дурзи
51 Канада зщ Трой Стечер
4 Финляндия зщ Юусо Вялимяки
90 Швейцария зщ Янис Мозер
3 Канада зщ Джош Браун
33 Канада зщ Трэвис Дермотт
24 Канада зщ Мэтт Дамба
9 США нп Клейтон Келлер
16 США нп Джейсон Цукер
8 США нп Ник Шмальц
67 Канада нп Лоусон Круз
17 США нп Ник Бьюгстад
63 Финляндия нп Матиас Маччелли
15 Канада нп Александр Керфут
53 Канада нп Майкл Карконе
38 Канада нп Лиам О'Брайен
92 США нп Логан Кули
21 Словакия нп Милош Келемен
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Стив Смит
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 5Баффало Сэйбрз
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 4Аризона Койотс
30.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 3Баффало Сэйбрз
16.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 1 БАризона Койотс
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Баффало Сэйбрз
29.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 БАризона Койотс
14.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 1Аризона Койотс
14.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 3Баффало Сэйбрз
22.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 4Аризона Койотс
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5Баффало Сэйбрз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 Б
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Баффало Сэйбрз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Баффало Сэйбрз
09.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Аризона Койотс
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 0
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 ОТ

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