Баффало Сэйбрз - Аризона Койотс 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
12 Декабря 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада);
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Аризона Койотс, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Аризона Койотс
Глендейл
|27
|вр
|Девон Леви
|31
|вр
|Эрик Комри
|26
|зщ
|Расмус Далин
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|23
|зщ
|Маттиас Самуэльссон
|6
|зщ
|Эрик Джонсон
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|24
|нп
|Дилан Козенс
|9
|нп
|Закари Бенсон
|71
|нп
|Виктор Олофссон
|17
|нп
|Тайсон Джост
|81
|нп
|Бретт Мюррей
|21
|нп
|Кайл Окпосо
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|50
|нп
|Эрик Робинсон
|70
|вр
|Карел Веймелка
|39
|вр
|Коннор Ингрэм
|50
|зщ
|Шон Дурзи
|51
|зщ
|Трой Стечер
|4
|зщ
|Юусо Вялимяки
|90
|зщ
|Янис Мозер
|3
|зщ
|Джош Браун
|33
|зщ
|Трэвис Дермотт
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|9
|нп
|Клейтон Келлер
|16
|нп
|Джейсон Цукер
|8
|нп
|Ник Шмальц
|67
|нп
|Лоусон Круз
|17
|нп
|Ник Бьюгстад
|63
|нп
|Матиас Маччелли
|15
|нп
|Александр Керфут
|53
|нп
|Майкл Карконе
|38
|нп
|Лиам О'Брайен
|92
|нп
|Логан Кули
|21
|нп
|Милош Келемен
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Стив Смит
|Андре Туриньи
История личных встреч
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|30.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|14.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|14.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|22.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|09.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ