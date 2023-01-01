Даллас Старз - Детройт Ред Уингз 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
12 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|11.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|22.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|21.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|20.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|21.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 ОТ
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1