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Даллас Старз - Детройт Ред Уингз 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
12 Декабря 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
США Дерек Лалонд
История личных встреч
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 6Даллас Старз
10.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 ОТДетройт Ред Уингз
22.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ОТДаллас Старз
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 2Детройт Ред Уингз
25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2 ОТДаллас Старз
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 3Даллас Старз
21.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 2Детройт Ред Уингз
20.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 БДетройт Ред Уингз
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 3Даллас Старз
19.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2Даллас Старз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 6
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 БДаллас Старз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Даллас Старз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Даллас Старз
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз8 : 1
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 6 ОТ
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Детройт Ред Уингз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 1

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