Колорадо Эвеланш - Калгари Флэймз 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
12 Декабря 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Калгари Флэймз, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Райан Хаска
История личных встреч
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|19.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|06.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|10.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|04.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ