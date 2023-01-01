02:47 ()
Свернуть список

Колорадо Эвеланш - Калгари Флэймз 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
12 Декабря 2023 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США);
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Калгари Флэймз, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Райан Хаска
История личных встреч
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Калгари Флэймз
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Калгари Флэймз
19.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4Колорадо Эвеланш
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Колорадо Эвеланш
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 2Колорадо Эвеланш
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Калгари Флэймз
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 4 ОТКалгари Флэймз
10.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 5 ОТКалгари Флэймз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3Колорадо Эвеланш
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 3Калгари Флэймз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 5
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Колорадо Эвеланш
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БКолорадо Эвеланш
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3 ОТ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close