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Аль-Иттихад - Окленд Сити 12 Декабря прямая трансляция

12 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира - 2023, 1-й раунд
Аль-Иттихад
Окленд Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Окленд Сити, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира - 2023, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
07.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 16-й тур 3 : 1Аль-Иттихад
04.12.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 6-й тур Аль-Иттихад2 : 1
30.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Иттихад4 : 2
27.11.2023 Лига чемпионов АФК Группа C. 5-й тур 1 : 2Аль-Иттихад
24.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 14-й тур 1 : 1Аль-Иттихад
01.02.2023 Клубный чемпионат мира - 2022 1-й раунд 3 : 0
06.12.2017 Клубный чемпионат мира - 2017 Квалификационный раунд 1 : 0
08.12.2016 Клубный чемпионат мира - 2016 Квалификационный раунд 2 : 1
10.12.2015 Клубный чемпионат мира - 2015 Квалификационный раунд 2 : 0
20.12.2014 Клубный чемпионат мира - 2014 За 3-е место 1 : 1 2 : 4

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