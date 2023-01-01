Аль-Иттихад - Окленд Сити 12 Декабря прямая трансляция
12 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира - 2023, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Окленд Сити, которое состоится 12 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира - 2023, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|07.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|16-й тур
|3 : 1
|04.12.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|4 : 2
|27.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа C. 5-й тур
|1 : 2
|24.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Клубный чемпионат мира - 2022
|1-й раунд
|3 : 0
|06.12.2017
|Клубный чемпионат мира - 2017
|Квалификационный раунд
|1 : 0
|08.12.2016
|Клубный чемпионат мира - 2016
|Квалификационный раунд
|2 : 1
|10.12.2015
|Клубный чемпионат мира - 2015
|Квалификационный раунд
|2 : 0
|20.12.2014
|Клубный чемпионат мира - 2014
|За 3-е место
|1 : 1 2 : 4