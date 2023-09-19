Црвена Звезда - Манчестер Сити 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
13 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 6-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Манчестер Сити, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|18
|вр
|Омри Глазер
|24
|зщ
|Нассер Джига
|15
|зщ
|Александар Драгович
|23
|зщ
|Милан Родич
|33
|зщ
|Срджан Мияйлович
|4
|пз
|Мирко Иванич
|30
|пз
|Осман Букари
|6
|пз
|Марко Стаменич
|66
|пз
|Хван Ин Бём
|2
|пз
|Коста Неделькович
|37
|нп
|Владимир Лучич
|18
|вр
|Штефан Ортега
|82
|зщ
|Рико Льюис
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Натан Аке
|21
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Калвин Филлипс
|8
|пз
|Матео Ковачич
|27
|пз
|Матеус Нунес
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|пз
|Хулиан Альварес
|52
|нп
|Оскар Бобб
Главные тренеры
|Барак Бахар
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 18-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|0 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 15-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.