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Црвена Звезда - Манчестер Сити 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
13 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 6-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Црвена Звезда
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Манчестер Сити, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
18 Израиль вр Омри Глазер
24 Буркина-Фасо зщ Нассер Джига
15 Австрия зщ Александар Драгович
23 Сербия зщ Милан Родич
33 Сербия зщ Срджан Мияйлович
4 Черногория пз Мирко Иванич
30 Гана пз Осман Букари
6 Новая Зеландия пз Марко Стаменич
66 Южная Корея пз Хван Ин Бём
2 Сербия пз Коста Неделькович
37 Сербия нп Владимир Лучич
18 Германия вр Штефан Ортега
82 Англия зщ Рико Льюис
5 Англия зщ Джон Стоунз
6 Нидерланды зщ Натан Аке
21 Испания зщ Серхио Гомес
4 Англия пз Калвин Филлипс
8 Хорватия пз Матео Ковачич
27 Португалия пз Матеус Нунес
10 Англия пз Джек Грилиш
19 Аргентина пз Хулиан Альварес
52 Норвегия нп Оскар Бобб
Главные тренеры
Израиль Барак Бахар
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
19.09.2023 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур Манчестер Сити3 : 1Црвена Звезда
09.12.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 18-й тур Црвена Звезда3 : 1
03.12.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 17-й тур 0 : 1Црвена Звезда
28.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур 2 : 0Црвена Звезда
25.11.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 16-й тур 1 : 2Црвена Звезда
11.11.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 15-й тур 1 : 2Црвена Звезда
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Манчестер Сити
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Манчестер Сити
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 3
28.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур Манчестер Сити3 : 2
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити1 : 1
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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