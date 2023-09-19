РБ Лейпциг - Янг Бойз 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
13 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 6-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Янг Бойз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|3
|зщ
|Кристофер Ленц
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|44
|пз
|Кевин Кампль
|8
|пз
|Амаду Айдара
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
|17
|нп
|Луа Опенда
|26
|вр
|Давид фон Бальмос
|27
|зщ
|Левен Блюм
|13
|зщ
|Мохамед Али
|23
|зщ
|Лорис Бенито
|21
|зщ
|Улиссес Гарсия
|20
|пз
|Шейх Ньясс
|39
|пз
|Дариан Малес
|30
|пз
|Сандро Лаупер
|7
|пз
|Филип Угринич
|15
|нп
|Мешак Элиа
|18
|нп
|Жан-Пьер Нсаме
Главные тренеры
|Марко Розе
|Рафаэль Вики
История личных встреч
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|1 : 3
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|09.12.2023
|Швейцария - Суперлига
|17-й тур
|3 : 0
|06.12.2023
|Швейцария - Суперлига
|5-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Швейцария - Суперлига
|16-й тур
|1 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|15-й тур
|3 : 1
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.