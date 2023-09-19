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РБ Лейпциг - Янг Бойз 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
13 Декабря 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 6-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
РБ Лейпциг
Янг Бойз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Янг Бойз, которое состоится 13 Декабря 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1 Венгрия вр Петер Гулачи
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
3 Германия зщ Кристофер Ленц
2 Франция зщ Мохамед Симакан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
10 Швеция пз Эмиль Форсберг
44 Словения пз Кевин Кампль
8 Мали пз Амаду Айдара
9 Дания нп Юссуф Поульсен
17 Бельгия нп Луа Опенда
26 Швейцария вр Давид фон Бальмос
27 Швейцария зщ Левен Блюм
13 Гвинея зщ Мохамед Али
23 Швейцария зщ Лорис Бенито
21 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
20 Сенегал пз Шейх Ньясс
39 Швейцария пз Дариан Малес
30 Швейцария пз Сандро Лаупер
7 Швейцария пз Филип Угринич
15 ДР Конго нп Мешак Элиа
18 Камерун нп Жан-Пьер Нсаме
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Швейцария Рафаэль Вики
История личных встреч
19.09.2023 Лига чемпионов Группа G. 1-й тур Янг Бойз1 : 3РБ Лейпциг
09.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур 2 : 3РБ Лейпциг
02.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг2 : 1
28.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур 3 : 2РБ Лейпциг
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур 2 : 1РБ Лейпциг
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур РБ Лейпциг3 : 1
09.12.2023 Швейцария - Суперлига 17-й тур Янг Бойз3 : 0
06.12.2023 Швейцария - Суперлига 5-й тур Янг Бойз1 : 0
03.12.2023 Швейцария - Суперлига 16-й тур Янг Бойз1 : 1
28.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур Янг Бойз2 : 0
25.11.2023 Швейцария - Суперлига 15-й тур 3 : 1Янг Бойз
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Изучаем расклады перед последним туром в группах E, F, G и H.Пока лишь два клуба гарантировали себе первое место Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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